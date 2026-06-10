Trump torna a minacciare l'Iran: troppo tempo per negoziare un accordo, pagherà il prezzo

CNN: una delegazione del Qatar è a Teheran per colmare le distanze tra le parti.

(Teleborsa) - Il presidente americano Donald Trump ha rotto bruscamente il tono ottimistico delle ultime settimane ed è tornato a minacciare l'Iran con un post su Truth Social. "L'Iran è tutto chiacchiere e nessuna azione. Il bullo del Medio Oriente è MORTO!!! Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagare il prezzo!!!", ha scritto senza però specificare in cosa consista "il prezzo" che Teheran dovrà pagare.



Il cambio di tono arriva a seguito di una nuova escalation militare: l'esercito americano ha condotto attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache militare USA nei pressi dello Stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con attacchi ritorsivi contro basi americane in Giordania e Kuwait. Esplosioni sono state segnalate in tre aree strategiche attorno allo Stretto di Hormuz, con la televisione di stato iraniana che ha riferito di danni a due serbatoi idrici nella zona.



Un funzionario americano ha dichiarato a CNN che i nuovi attacchi sono da intendersi come "un colpo di avvertimento" e che secondo gli USA non ostacoleranno i negoziati.



Prosegue comunque il lavoro diplomatico nella Regione. Secondo quanto riferito da CNN che ha citato una fonte diplomatica a conoscenza della vicenda, una delegazione del Qatar ha raggiunto Teheran questa mattina per incontrare i negoziatori iraniani nel tentativo di colmare le distanze tra le parti.

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