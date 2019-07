Trump: "Apprezzato discorso del presidente della Fed New York"

(Teleborsa) - Pollici puntati in alto per il discorso del presidente della Federal Reserve della New York, John Williams. A rendere noto il proprioper le parole dell'esponente neyorkese della banca centrale a stelle e strisce, tramite un consueto Tweet,Oggi infatti il Tycoon ha utilizzato il social network per commentare l'intervento fatto giovedì da Williams, il quale, in quell'occasione ha proferito ai presenti che lahanno visto i commenti di Williams come uMa unin seguito ha detto che il