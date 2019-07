Di Maio su salario minimo: "E una battaglia di civiltà"

(Teleborsa) - Una proposta di legge rilanciata con forza, da parte del Ministrosul suo profilo Facebook. Il ministro pentastellato è ritornato sul tema del, continuando una battaglia cominciata alcuni mesi fa."Vi diranno che non si può fare perché non si vuole fare, dato che in 22 Paesi europei è già legge da molti anni. Noie il Ministro allo Sviluppo Economico e del Lavoro - e presto questa legge, che non è solo del Movimento 5 Stelle, ma è una, unain cui diciamo basta a stipendi di 500-600 euro al mese"."Si chiama Salario minimo orario - continua Di Maio - e se hai un lavoro, si tratta di schiavitù in questo senso".In un video postato sul suo profilo, il Ministro continua affermando che "l'Articolo 36 della Costituzione dice che ogni cittadino ha, ma è stato tradito da chi ha governato l'Italia in questi anni e diciamo basta allo sfruttamento in questo Paese"."La, - assicura - ma parliamo di tutti ie dopo il Reddito vogliamo bloccare quel circolo vizioso per cui in Italia ci sono persone che guadagnano poco e lavorano tantissimo come giovani, meno giovani, giardinieri, autisti e pizzaioli"."L'Italia ha il dovere di agire, la legge ha iniziato il percorso in commissione al Senato, nonostante tutti gli attacchi ricevuti dove si parlava di una perdita di migliaia di posti di lavoro, ma a distanza di un anno ci son, e abbiamo fretta perché chi rallenta l'iter di questa legge sta dando una pugnalata a tutti coloro che guadagnano 500 euro al mese. Nei- conclude il Ministro - ci saranno".