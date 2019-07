Eni, avviato l’assemblaggio dello scafo della Coral Sul FLNG

(Teleborsa) -l'impianto galleggiante di trattamento e liquefazione del gas che, nell'ambito delpermetterà l'inizio della produzione e monetizzazione delle ingenti risorse scoperte da Eni nell'offshore del Mozambico, pari aIn linea con il piano di avvio della produzione nel 2022 – fa sapere Eni in una nota –Per quanto riguarda le specifiche dell'impianto,Lunga 432 metri e larga 66, la nave Coral Sul FLNG avrà unil modulo alloggi di 8 piani potrà ospitare fino a 350 persone e sarà ancorata a circa 2.000 metri di profondità, con l'ausilio di 20 linee di ormeggio dal peso complessivo di 9.000 tonnellate.Le attività di costruzione dei suoi principali componenti sono iniziate nel 2018 e, ad oggi, sono attivi 7 centri operativi dislocati in tutto il mondo. Entro fine anno si prevede chetotalizzando a breve 10 milioni di ore di lavoro.avranno una profondità media di circa 3000 metri e saranno perforati in circa 2000 metri di profondità d'acqua. Le attività – si legge nella nota – saranno eseguite dall'impianto di perforazione SAIPEM 12000 e verranno completate entro fine 2020.. Sono previste infatti attività di formazione specialistica per più di 800 risorse mozambicane da impiegare durante la fase operativa del progetto. Eni inoltre è impegnata in un vasto programma di attività a favore delle comunità locali per migliorare il loro accesso ai servizi di base (educazione, accesso all'acqua, salute), e per supportare uno sviluppo socio-economico diversificato e sostenibile nel lungo periodo.nell'area settentrionale del Paese, dove dal 2011 al 2014 sono state scoperte risorse supergiant di gas naturale nei giacimenti di Coral, Mamba Complex e Agulha, stimate in