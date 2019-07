Trasporti, settimana di scioperi in arrivo

(Teleborsa) - Una settimana di fuoco, quella che aspetta i viaggiatori. In programma,, due scioperi dei trasporti: il mercoledì incentrato su tutti gli ambiti: dalle ferrovie ai porti, alle autostrade; il venerdì disagi nel trasporto aereo per lo sciopero dle personaleDuro attacco del, che chiedeva di evitare questo doppio sciopero in pieno esodo estivo. L'associazione che tutela i consumatori si dice pronta a" chiedendo ai prefetti e al Premier dii lavoratori. Il, nel frattempo, ha convocato per la giornata di martedì i sindacati per affrontare leMa il giorno nero potrebbe essere mercoledì 24, con, persino sullecon lo stop che scatterà nelle ultime 4 ore del turno per il personale addetto agli impianti, alla viabilità e alla sala radio. Ilsarà in protesta per, con treni a rischio dalle 9 alle 17, così come ilcon navi di carico e traghetti a rischio durantea. Stessa sorte anche per gli, invece, il trasporto aereo subirà uno stopaddeidi ENAV, con la protesta di Alitalia proclamata da ANPAC, ANPAV, ANP, USB, Cub-Trasporti e Air Crew Committee della durata di