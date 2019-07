Geox continua il piano di buy-back

Geox

(Teleborsa) -ha acquistato dal 15 Luglio 2019 al 19 Luglio 2019(corrispondente allo 0,07% del numero complessivodi azioni ordinarie) al prezzo medio ponderato di 1,3561 euro per azione per un controvalore complessivo di 231.569,06 euro.A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene, in data odierna, complessive 1.057.818 azioni proprie pari allo 0,41% del capitale sociale.Intanto in Borsa avanza di poco la società italiana che produce scarpe e capi di abbigliamento sportivo, mettendo a segno un modesto profit a +0,31%.