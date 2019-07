Trasporti, Toninelli chiede rinvio sciopero del 24 e 26 luglio

(Teleborsa) -sul fronte deiPer la giornata di domani, mercoledì, è stato proclamato unodi tutti imentre iltoccherà al trasporto aereo.A proclamare la protesta le sigle"per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposteindirizzata al Governo, per avviare uni, su regole chiare che impediscano la concorrenza sleale tra le imprese e che diano priorità allaProprio in questi minuti, il ministro dei Trasporti e Infrastrutture,ha chiesto ai sindacati di rinviare lo sciopero di domani e del 26 dopo quanto successo ieri sulla rete ferroviaria, bloccata per ore. A quanto si apprende, al tavolo iniziato da poco con i sindacati al Mit, il Ministro ha assicurato il- Se lo sciopero, proclamato per domani (mercoledì 24 luglio, ndr) nei trasporti e per il 26 nel solo trasporto aereo, venisse rinviato aumenterebbe il caos. Lo ha detto il Segretario generale della Fit-Cisl, Salvatoreal tavolo al Mit sullo sciopero."Lei - ha detto rivolgendosi al Ministro - ci chiama alla responsabilità a 12 ore dallo sciopero: