All Nippon Airways, nuovo volo Tokyo Narita-Chennai

(Teleborsa) -(ANA),ANA sarà l'e lo farà con aeromobili. La nuova rotta si aggiunge ai collegamenti da Tokyo Narita per Mumbai e Delhi.Con questo nuovo volo cresce il network di destinazioni del vettore in Asia/Oceania, a cui si aggiungerà da settembre anche il volo Tkyo Narita - Perth."È sempre emozionante aggiungere una nuova destinazione, ma lo è ancora di più essere" - ha dichiarato- "Il servizio passeggeri internazionale è la principale fonte di entrate per il Gruppo ANA e contiamo di continuare a incrementare la nostra quota di mercato in questo comparto particolarmente dinamico..", capoluogo dell'omonimo distretto, è infatti. Oltre al fascino prodotto dai secoli passati la città ospita anche il, che gioca un ruolo fondamentale nei collegamenti commerciali con l'estero.