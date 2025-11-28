Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,07% alle 07:20)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 50.201,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,07% alle 07:20)
Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,07% alle 07:20 e scambia a 50.201,58 punti.
Condividi
```