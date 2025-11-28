Milano 27-nov
43.220 +0,21%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 27-nov
9.694 +0,02%
Francoforte 27-nov
23.768 +0,18%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,04% alle 03:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 50.144,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,04% alle 03:50)
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,04% alle 03:50 e scambia a 50.144,76 punti.
Condividi
```