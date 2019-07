Fondazione Vodafone, Marinella Soldi è il nuovo Presidente

Nexi

(Teleborsa) - Marinellaè il nuovo Presidente della, una struttura autonoma che opera su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla comunità attraverso attività di solidarietà sociale. Impegno importante, che dal 2014 ad oggi ha portato all'investimento di circain quattro macro ambiti:Il nuovo Presidente, Marinella, ha ricoperto per, che con il suo aiuto si è trasformata in una delle media company più rilevanti in Italia. In precedenza, ha lavorato come executive coach, fondando una sua società di leadership development.in qualità di consulente strategico per tre anni a Londra e in Italia. Attualmente è membrodei board died è Senior Advisor nel CDA di Talent Garden.Il 23 luglio, inoltre,ha nominato quattro nuovi membri delche attualmente risulta così composto: Maria Cristina, Consigliere Delegato; Sabrina, Consigliere (Head of Vodafone Business Products, Services & Platform Vodafone); Andrea, Consigliere (Head of Sales Operations Vodafone– Area North); Silvia, Consigliere (Head of Media Relations & Corporate Comms Vodafone); Laura, Consigliere (Head of HR Corporate Functions, Vodafone); Maria, Consigliere (Head of Mobile & Fixed Network Deployment Vodafone – Area South); Claudio, Consigliere (Tribe Leader - Head of Digital & AI Vodafone); Donatella Isaia*, ConsigliereMarinella Soldi sostituisce l’attuale Presidente Donatellaindipendente, a far data dal 1 settembre 2019. Nominata anche Ottaviacome Sindaco Unico della Fondazione all'interno dell’Organismo di Vigilanza.