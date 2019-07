Traffico merci rallenta, accellera quello dei passeggeri

(Teleborsa) - Rallenta in Italia il trasporto merci, mentre accelera quello passeggeri.: un dato che potrebbe indicare unaper l'Italia. Secondo i dati raccolti dall', l'aumento del traffico delleneldel 2019 è solotendenziale e ben più lento rispetto all1,2% del 2018. Il dato concerne tutte le modalità di trasporto - strada, ferro, mare, aereo - ma asono soprattutto i trasportoSi registra, invece, una buona crescita nel, con la modalità ferro che spicca su tutte le altre, sopratutto per il Sud e l'Italia nel complesso, chea conferma dell'impatto deiinterni ed internazionali.Il Vice Presidente di Confcommercio e di Conftrasporto,, commentando il dato, ha affermato che i "segnali contrastanti tra il trasporto merci e passeggeri, anche sul, confermano l'urgenza di mettere in camporealmenteper ladi merci via mare e via ferro. Inoltre, mentre nelsi registrano aumenti dei traffici a doppia cifra, il calo di merci registrato nei porti italiani, soprattutto al Sud, suona più di unper la competitività del nostro Paese".