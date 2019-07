Denaro su Bio On: titolo entra agli scambi, poi finisce in asta. Vertici comprano azioni

Bio On

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per il titolo. Le azioni sono entrate agli scambi mostrando un progresso di oltre 3 punti percentuali, poi sono finite in asta con undopo aver accusato la vigilia una flessione di quasi il 70%. Il titolo è da giorni sotto pressione dopo che il fondo speculativo Quintessential ha messo in dubbio la veridicità dei bilanci Stamane, prima dell'avvio del mercato, la società ha fatto sapere che, entrambi azionisti rilevanti, hanno acquisito rispettivamente 7.000 azioni al prezzo di 15,0714 euro, per un controvalore complessivo di circa 211 mila euro come "" di fronte agli effetti del "feroce attacco di cui siamo oggetto".Intanto sulla vicenda si è appreso che. Le indagini sono delegate alla Guardia di Finanza.