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MEF, il 12 maggio in asta BOT 12 Mesi per 10 miliardi di euro

Finanza
MEF, il 12 maggio in asta BOT 12 Mesi per 10 miliardi di euro
(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di 10 miliardi di euro di BOT 12 Mesi. I titoli vanno in asta martedì 12 maggio 2026. La data di regolamento è giovedì 14 maggio 2026.

In particolare, vanno in asta 8,5 miliardi di euro di BOT 12 Mesi con scadenza 14/05/2027 e 1,5 miliardi di euro di BOT 12 Mesi (riapertura - vita residua 2 mesi) con scadenza 14/07/2026.

In scadenza il 14 maggio 2026 ci sono 8,5 miliardi di euro di BOT 12 mesi.

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