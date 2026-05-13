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Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 12/05/2026

Finanza
Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 12/05/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,62 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 4,16 miliardi della seduta precedente.

I volumi si sono attestati a 0,58 miliardi di azioni, rispetto a 0,49 miliardi precedenti.

Tra i 777 titoli scambiati sul listino milanese, 268 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 469 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 40 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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