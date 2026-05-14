Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 13/05/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/05/2026 è stato pari a 4,14 miliardi di euro, in calo del 10,36%, rispetto ai 4,62 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,6 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.A fronte dei 775 titoli trattati sulla piazza milanese, 317 azioni hanno chiuso in calo, mentre 409 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 49 azioni del listino italiano.