Milano 9:10
49.772 +0,59%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 9:10
10.328 +0,03%
24.380 +1,01%

Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 13/05/2026

Finanza
Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 13/05/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/05/2026 è stato pari a 4,14 miliardi di euro, in calo del 10,36%, rispetto ai 4,62 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,6 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.

A fronte dei 775 titoli trattati sulla piazza milanese, 317 azioni hanno chiuso in calo, mentre 409 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 49 azioni del listino italiano.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
Condividi
```