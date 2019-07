Giappone, banca centrale apre agli stimoli. Pronta a intervenire

(Teleborsa) - La(BoJ) conferma il mantenimento dei tassi di interesse e l"e fa sapere di essere pronta ad un'operazione di"senza esitazioni" se l'economia invierà segnali di rallentamento o perdesse slancio per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2% prefissato.Il comitato guidato dalha reiterato i tassi negativi all'attuale livello -0,1%, come atteso dal mercato.La Banca centrale del Giappone haper l'anno fiscale 2019 e per il 2020. L'istituzione stima una crescita dell'dello 0,7% quest'anno rispetto al +0,8% delle previsioni fornite ad aprile, mentre isono visti a +0,8% contro il +0,9% indicato in precedenza.