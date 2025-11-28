Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Tasso disoccupazione Giappone in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Giappone in ottobre
Giappone, Tasso disoccupazione in ottobre pari a +2,6%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,5%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
Condividi
```