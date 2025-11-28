Milano
Tasso disoccupazione Giappone in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 novembre 2025 - 07.00
Giappone,
Tasso disoccupazione in ottobre pari a +2,6%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,5%).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
