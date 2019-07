ENEA, siglato accordo con BioCubaFarma per la ricerca sui biofarmaci

(Teleborsa) -- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ha firmato un, gruppo scientifico-produttivo cubano, per laIl memorandum d'intesa, siglato dall'ambasciatore di Cuba in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, in rappresentanza del Presidente di BioCubaFarma Eduardo Martínez Diaz, e dal Presidente dell’ENEA, prof. Federico Testa, getta le basi per nuove opportunità di sviluppo congiunto nel settore biofarmaceutico.Diversi gli ambiti della cooperazione che vanno dalla, la, con un secondo ambito per i"Abbiamo formalizzato questa intesa di ampio respiro strategico, dopo alcuni scambi scientifici e attività nell'ambito di specifici programmi sperimentali portati avanti in collaborazione con ricercatori cubani", ha spiegato, responsabile della Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute dell'ENEA. "La cooperazione riguarda temi per i quali ENEA e BioCubaFarma possono mettere a fattor comune competenze nell'ambito delle scienze omiche (studio di pool di molecole biologiche ndr), dei modelli in vitro ed in vivo anche per valutazioni precliniche e infrastrutture di ricerca", conclude Marino.L'accordo testimonia il crescente interesse a, in linea con gli obiettivi del processo di sviluppo che Cuba porta avanti."Per BioCubaFarma la firma dell'accordo con ENEA ha un significato particolare, poiché fornisce un supporto istituzionale alle azioni di collaborazione scientifica in corso, consente una potenziale crescita della stessa, e perché la collaborazione accademica/industriale, orientata all'innovazione, crea le basi per la crescita della ricerca e lo sviluppo, per iniziative imprenditoriali e accesso al mercato", ha sottolineato il presidente di BioCubaFarma"Looffrono un'opportunità di integrazione delle capacità create che potrebbero essere proficue per entrambi i paesi", conclude il presidente di BioCubaFarma nel ricordare il seminario congiunto di prossima organizzazione sui temi dell'accordo.