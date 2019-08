PIL, Confindustra intravede piccoli miglioramenti

(Teleborsa) - Confindustria commenta i dati sulcon un filo di ottimismo, a dispetto della crescita zero archiviata dall'economia italiana. Per il, infatti, si intravedonoHa pesato, secondo i dati, la dinamica negativa del settore industriale:. Per quanto riguarda l'occupazione,ma può indicare che è in corso la creazione di posti di lavoro di basso valore nei servizi. L'Italia ha iniziato ilche si affiancano a diversi dati ancora negativi. Il primo segnale è che nei servizi il, mentre nell'industria il CsC stima unaA luglio, si è accentuata lae negli altri paesi dell'Eurozona ilperchè i rendimenti erano già scesi molto a Giugno. I: Francia e Belgio registrano, con Irlanda e Germania (-0,36%); la Spagna è poco sopra (0,36%).