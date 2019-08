Commercio in rimonta: bene grande distribuzione e l'e-commerce

(Teleborsa) -. Per quanto riguarda questi ultimi, il marcato incremento segue tre mesi di continue flessioni. E' quanto emerge dai datirelativi al commercio al dettaglio.A giugno, le vendite al dettaglio hanno registrato unin valore e del 2% in volume. Sono in crescita sia le vendite dei beni alimentari (+1,6% in valore e in volume) sia quelle dei beni non alimentari (+2% in valore e +2,3% in volume).Ildell’anno, dunque, si chiude con unsia in valore sia in volume rispetto al trimestre precedente. Crescono per i beni alimentari (+0,5% in valore e in volume), mentre calano le vendite dei prodotti non alimentari (-0,2% in valore e -0,1% in volume).- Su base annua, le vendite al dettaglio registrano unin valore e dell’1,5% in volume. Crescono maggiormente le vendite dei beni non alimentari (+1,9% in valore e +2,7% in volume), mentre le vendite dei beni alimentari aumentano in modo più contenuto (+0,6% in valore e +0,2% in volume).Per quanto riguarda le, si registrano variazioni tendenziali positive per quasi tutti i gruppi di prodotti, addi(-2,8%), Prodotti farmaceutici (-1,2%) e Generi casalinghi durevoli e non durevoli (-0,9%). Gliriguardano Dotazioni per(+7,2%) e Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+4,7%).Rispetto a giugno 2018, le vendite tirano nella, mentre restano, con una variazione nulla delle vendite per le imprese operanti su piccole superfici.: sono in aumento le vendite dei beni alimentari (+0,5% in valore e in volume) mentre calano le vendite dei prodotti non alimentari (-0,2% in valore e -0,1% in volume).