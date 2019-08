Ferrari, consegne e fatturato 2° trimestre in forte crescita. Guidance molto ottimista

Ferrari

(Teleborsa) -chiude il secondo trimestre con unrispetto all'anno precedente, mentre il semestre evidenzia un utile adjusted di 364 milioni , in aumento del 18%. L'aliquota fiscale è stata ridotta al 20% grazie all'accordo fiscale preventivo legato all', già reso noto in precedenza. Nel secondo trimestre lè cresciuto arispetto all'esercizio precedente.Il secondo quarto dell'anno ha evidenziato, in aumento dell’8,4%, mentre ia 984 milioni o del 6,8% a tassi di cambio costanti. Ciò ha portato la Rossa di Maranello a generare di un EBITDA adjusted pari a 314 milioni di euro, in aumento dell’8,7%, con un margine dell’EBITDA al 32%.Generato un free cash flow industriale pari a 139 milioni euro, che riflette anche l'impatto positivo per cassa derivante dagli anticipi per la Ferrari Monza SP1 e SP2 e dai benefici del Patent Box.L'al 30 giugno 2019 è pari a 353 milioni euro, rispetto ai 370 milioni al 31 dicembre 2018 ed ai 192 milioni al 31 marzo 2019.su tutti i parametri, considerando i tassi di cambio attualmente prevalenti: Ricavi netti superiori a 3,5 miliardi, Adjusted EBITDA di 1,2-1,25 miliardi, Adjusted EBIT di 0,85-0,9 miliardi ed EPS diluito adjusted a 3,50-3,70 per azione. Rivisto al rialzo il target per il free cash flow industriale, sindicato superiore a 0,55 miliardi dai circa 0,45 miliardi indicati in precedenza.