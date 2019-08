Il CIPE delibera, investimenti da 626 milioni per A33 e 114 milioni per Satap

(Teleborsa) -(Cipe),, il riequilibrio e l'aggiornamento dei piani economico-finanziariGli investimenti per l'ammontano a circa, per laIl Cipe inoltre è stato informato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul decisivo(A24-A25) nonché di un piano di convalida per i lavori di messa in sicurezza antisismici che garantisce l'avvio immediato degli investimenti urgenti e improcrastinabili.Sulla, inoltre, il Comitato ha espressoSu proposta di Gian Marco Centinaio, Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, poi,per il progetto delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice sinistro.Ifine,