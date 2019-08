Whirpool, nuova strada per lo stabilimento di Napoli

(Teleborsa) -. Dopo l'incontro del tavolo tecnico dedicato alla situazione del sito del capoluogo campano, con le organizzazioni sindacali,ha emesso una nota dove si spiega che "gli approfondimenti condotti dimostranoa Napoli".Whirlpool Emea ha presentato le sue analisi aggiornate sulle: nuovi ed ulteriori; iled unadi Napoli. Queste tre chance sono state prese in considerazione sulla base del testo della norma che prevede misure diRiguardo gli investimenti relativi alle lavatrici di alta gamma, i benefici che la proposta avrebbe sulle perdite non sarebbero sufficienti a compensare i bassi margini di prodotto.Lo stabilimento di Napoli continuerebbe ad operaree a, il trasferimento della produzione di lavatrici dall', ad esempio, richiederebbe sussidi strutturali con impatto negativo su profittabilità e competitività dell'Azienda in EMEA. Le capacità industriali e manifatturiere di Napoli, oltre il posizionamento strategico,che prevede lo sviluppo di un prodotto per due settori di mercato in rapida crescita.