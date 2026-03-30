Webuild, contratto da 660 milioni di euro per nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli

(Teleborsa) - Webuild , big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha reso noto che è stato firmato il contratto per l'avvio della progettazione e la successiva realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli, del valore di circa 660 milioni di euro, i cui lavori sono stati aggiudicati a dicembre scorso al consorzio guidato da Webuild. L'opera, parte di un investimento più ampio di oltre 3,1 miliardi di euro, rappresenta una delle infrastrutture più strategiche per la mobilità sostenibile del Mezzogiorno.



"Con la firma di oggi Webuild rinnova il proprio legame profondo con Napoli, una città che con le sue "Stazioni dell'Arte" e le numerose opere che stiamo contribuendo a realizzare sta dimostrando come le grandi infrastrutture possano trasformarsi in motori di rigenerazione urbana e bellezza, creando occupazione per il territorio - ha dichiarato l'AD Pietro Salini - La nuova Linea 10, oltre a essere un'opera d'ingegneria che accorcia le distanze tra centro, hinterland e rete ferroviaria veloce, rappresenta un tassello fondamentale per la modernizzazione sostenibile di una città che, forte del suo primato storico, vuole tornare a guidare l'innovazione nel trasporto urbano".



Il maxiprogetto della Linea 10 della Metro di Napoli è destinato a rivoluzionare la mobilità nell'area nord-orientale della città, grazie a un tracciato di circa 14 km con 12 nuove stazioni, capace di collegare il centro città alla stazione AV Napoli-Afragola in circa 20 minuti. Servirà a regime oltre 650.000 residenti di un'area ad alta densità urbana, offrendo un'alternativa sostenibile al traffico veicolare.



I lavori per la realizzazione della Linea 10 saranno eseguiti per fasi. Il contratto siglato oggi prevede la realizzazione della Fase 1A del Lotto 1 e include anche il diritto in esclusiva per il consorzio a realizzare ulteriori opere, in attesa di finanziamento, per il futuro completamento della linea verso il centro di Napoli e la stazione AV Napoli-Afragola, portando il valore complessivo del Lotto 1 a oltre 1,7 miliardi di euro. Il consorzio che eseguirà i lavori è composto, oltre che da Webuild, da Eteria Consorzio Stabile, Costruire, ICM e M.N. Metropolitana di Napoli.

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