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Regno Unito, Vestas investirà oltre 250 milioni di euro per uno stabilimento per turbine eoliche in Scozia

Energia, Finanza
Regno Unito, Vestas investirà oltre 250 milioni di euro per uno stabilimento per turbine eoliche in Scozia
(Teleborsa) - Ben comprato a Copenhagen il produttore danese di turbine eoliche Vestas (+4,3%) (Xetra: Vestas Wind Systems A/S) che ha annunciato l'intenzione di investire oltre 250 milioni di euro per costruire un nuovo stabilimento in Scozia. Lo stabilimento produrrà navicelle e mozzi per turbine eoliche al fine di soddisfare la crescente domanda di energia eolica offshore nel Regno Unito e in Europa, ha spiegato la società in un comunicato.

Lo stabilimento, ancora soggetto a una decisione finale sull'investimento, creerà fino a 500 posti di lavoro diretti qualificati, sosterrà ulteriori posti di lavoro indiretti nell'economia in generale e rafforzerà una catena di fornitura fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Regno Unito in materia di energia pulita e sicurezza energetica.

La decisione finale di investimento per lo stabilimento scozzese è subordinata all'ottenimento di un numero sufficiente di ordini dal Regno Unito tramite le aste per i sussidi, ha dichiarato Vestas. L'impianto potrebbe iniziare la produzione entro il 2029 o il 2030.
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