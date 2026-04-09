Multe stradali: incassi a 1,77 miliardi nel 2025

(Teleborsa) - Nel 2025 i comuni italiani hanno incassato 1,77 miliardi di euro dalle multe stradali (+1% rispetto al 2024 e +23% sul 2022). Questa, secondo le elaborazioni di Facile.it su dati Siope la cifra incassata nel 2025 dai comuni italiani a seguito di multe e sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada elevate agli automobilisti che viaggiavano sulle strade italiane.



A guidare la classifica per proventi totali sono Milano con 178,6 milioni di euro, Roma con 132,8 milioni e Firenze con 73,3 milioni, seguita da Torino con 56 milioni e Napoli con 47 milioni. Complessivamente, questi 10 comuni hanno incassato proventi da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada pari ad quasi 630 milioni di euro, vale a dire più di un terzo del totale.



Guardando alla multa pro capite, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia radicalmente. Firenze è al primo posto con 202 euro per abitante, davanti a Siena (180 euro) e Milano (130 euro). Tra i piccoli comuni sotto i 1.000 residenti spiccano Carrodano con circa 770mila euro di incassi, Pettoranello del Molise con oltre 641mila euro e Colle Santa Lucia con quasi 628mila euro.



Sul fronte assicurazioni auto, si registra una stabilizzazione dei premi: a marzo 2026 il costo medio è di 643,97 euro, in linea con lo stesso periodo del 2025.





Condividi

```