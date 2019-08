Imprese, per il 65% l'Italia è già in recessione. L'11% la attende entro un anno

(Teleborsa) - L'Italia è il Paese più pessimista dopo la Grecia. A dirlo è unauno dei maggiori operatori europei nei servizi al credito, attraverso studio che ha coinvolto oltre 11mila imprese di 24 Paesi, 600 in Italia.Secondo lo studioDal rapporto emerge che solo il 10% dei manager (sono stati intervistati amministratori delegati, responsabili dei crediti, business controller o posizioni simili) ritiene che nel prossimo futuro non vi sarà recessione. Per difendersi,. Solo ilper contrastare gli effetti della recessione pensa diUna questione nella quale si inserisce il grande tema dei, con tempi che producono ancora il paradosso per il quale le imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione sono spesso costrette a indebitarsi per far quadrare i contiLa ricerca afferma infatti che lNell'ultimo caso, nonostante il netto miglioramento rispetto all'anno scorso (104 giorni), "si rimane ampiamente al di sopra della media europea e, mettendo in difficoltà le imprese che aspettano di essere pagate, non si fa che peggiorare il morale di tanti imprenditori che si sentono già in recessione", affermaDai dati emerge, infatti, che"Se lo Stato si indebitasse a tassi bassissimi per pagare i propri fornitori, potrebbe evitare che le imprese fornitrici si indebitino a tassi alti per poter sopravvivere" conclude Knothe sottolinenando come il problema non riguardi "solo i tempi lunghi da parte dello Stato ma anche il ritardo delle grandi imprese private che, facendo valere la propria forza, continuano a pagare in ritardo i fornitori".