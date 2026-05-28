Appuntamenti macroeconomici del 28 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 28/05/2026
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,1%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 90,1 punti; preced. 90,8 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 95,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -19 punti; preced. -20,6 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 92,8 punti; preced. 93 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -7,7 punti)
11:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,64 Mld Euro)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 4,4%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,2%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 4%; preced. 0,8%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 209K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 661K unità; preced. 682K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 101 Mld piedi cubi)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,86 Mln barili)
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