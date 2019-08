Fila, utile sei mesi sale a 22 milioni

Fila

(Teleborsa) -(Fabbrica italiana Lapis ed Affini) chiude il primo semestre con un utile netto normalizzato pari a 22 milioni di euro, in crescita del 42% rispetto ai 15,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.In crescita anche iche si attestato a 350,7 milioni di euro (+37,4%).L' Ebitda si è attestato a 58,2 milioni (+31,2%), con un aumento grazie anche all'effetto "M&A ed il buon andamento delle aree asiatica e centro sud americana".Giovanni Gorno Tempini è stato nominato presidente del CdA, in sostituzione di Gianni Mion che si è dimesso il 30 luglio scorso.Il primo semestre del 2019 conferma in tutti i suoi elementi la "ritrovata efficienza del gruppo nello svolgere il business e la risoluzione delle principali problematiche relative alla riorganizzazione del 2018" - afferma il- . Il 2019, come già anticipato, si conferma un anno di passaggio caratterizzato dal recupero di efficienza, dalla stabilizzazione del servizio al cliente e dalla generazione di cassa".