Fineco brinda in borsa alla semestrale

Fineco

FTSE MIB

leader italiano nell'equity trading

(Teleborsa) - A Piazza Affari effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,87% dopo aver pubblicato la semestrale migliore di sempre . Idella banca diretta multicanale indipendente ammontano a €323,5 milioni nei primi sei mesi del 2019, in crescita del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, grazie soprattutto al contributo del margine di interesse e delle commissioni nette.L'di periodo è pari a €137,3 milioni ed evidenzia un incremento del 9,7% a/a.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,811 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 9,04. Il peggioramento delè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,665.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)