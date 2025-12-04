Fineco, raccolta netta oltre 1 miliardo a novembre: investimenti in accelerazione e +30% nuovi clienti

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di novembre la raccolta netta diha raggiunto € 1.023 milioni (+8,7% da € 941 milioni di un anno fa), attestandosi a € 11,8 miliardi da inizio anno. La Banca si conferma così piattaforma di riferimento in grado di rispondere a ogni esigenza finanziaria, con una forte capacità di attrazione evidenziata dal trend positivo di nuovi clienti che registra da inizio anno una crescita di circa il 30% rispetto al 2024.L’asset mix mostra una decisa crescita dellapari a € 520 milioni (da € 387 milioni di novembre 2024), con ladi Fineco Asset Management che raggiunge nel mese il secondo miglior risultato da inizio anno pari a € 363 milioni. Anche laè salita a € 538 milioni da € 61 milioni di un anno fa, sostenendo insieme al costante ampliamento della base di clienti attivi i ricavi del brokerage: a novembre sono stimati a circa € 21,5 milioni, portando il dato da inizio anno a € 240 milioni(+20% a/a). La dinamica della, pari a € -36 milioni, riflette anche l’impatto stagionale legato al pagamento delle imposte da parte della clientela., dichiara: “I dati di raccolta relativi al mese di novembre mostrano come Fineco stia proseguendo con decisione il proprio percorso di crescita, migliorando la propria attrattività nei confronti di una clientela sempre più interessata a investire. La Rete dei consulenti finanziari si conferma un solido punto di riferimento per i clienti, mentre l’efficienza della piattaforma di brokerage consente loro di interagire direttamente con i mercati e di accedere a nuove opportunità diinvestimento. A questo si aggiunge il contributo di Fineco Asset Management, particolarmente attiva nel proporre soluzioni innovative con un approccio caratterizzato dalla continua ricerca di efficienza”.