Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 18:58
25.689 +0,42%
Dow Jones 18:58
47.995 +0,30%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

I listini europei chiudono in leggero calo, lo spread resta a 70 punti
(Teleborsa) - Piazza Affari chiude in leggero, in linea con i principali mercati di Eurolandia ad eccezione di Francoforte. Sulla borsa Newyorkese, si muove in leggero rialzo l'S&amp;P-500.

In Europa domina comunque la cautela dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione Usa e in attesa della riunione della Federal Reserve della prossima settimana. Il mercato dà ormai per certo un taglio di 25 punti base, a maggior ragione dopo i dati sull'inflazione sono rimasti in linea con le attese e alla luce anche della debolezza del mercato del lavoro emersa nell'ultima settimana.

A Milano, giornata positiva per Diasorin, Amplifon e Brunello Cucinelli, così come per Stellantis ancora in positivo in una settimana brillante per il titolo del gruppo automobilistico. Tra le peggiori al FTSE Mib c'è invece Eni (-1,5%) che paga la decisione di Jp Morgan di abbassare la raccomandazione a "underweight" da "overweight".

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.211,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,45%.

Lo spread tra BTP e Bund resta fermo a 70 punti base per il terzo giorno consecutivo, ai minimi dal 2009. Il rendimento del BTP decennale benchmark è indicato in leggero rialzo al 3,48 per cento (dal 3,47% della vigilia), il BTP decennale registra un rendimento del 3,49%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,61%, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,09%.

Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 43.433 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share, che rimane a 46.110 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,29%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,5%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per DiaSorin, che cresce del 3,60%.

Sostenuta Amplifon, con un discreto guadagno del 3,46%.

Buoni spunti su Stellantis, che mostra un ampio vantaggio del 2,26%.

Ben impostata Brunello Cucinelli, che mostra un incremento del 2,02%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Mediobanca, che ha terminato le contrattazioni a -1,84%.

Vendite su ENI, che registra un ribasso dell'1,52%.

Fiacca Fineco, che mostra un piccolo decremento dell'1,50%.

Discesa modesta per Banca Mediolanum, che cede un piccolo -1,41%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Fincantieri (+2,44%), Brembo (+2,21%), Safilo (+2,16%) e Technogym (+1,76%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Pharmanutra, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%.

Seduta negativa per Comer Industries, che mostra una perdita del 2,55%.

Sotto pressione Zignago Vetro, che accusa un calo del 2,36%.

Scivola Ferragamo, con un netto svantaggio del 2,08%.
