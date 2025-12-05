I listini europei chiudono in leggero calo, lo spread resta a 70 punti

(Teleborsa) - Piazza Affari chiude in leggero
, in linea con i principali mercati di Eurolandia ad eccezione di Francoforte. Sulla borsa Newyorkese, si muove in leggero rialzo l'S&P-500
.
In Europa domina comunque la cautela
dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione Usa
e in attesa della riunione della Federal Reserve
della prossima settimana. Il mercato dà ormai per certo un taglio di 25 punti base
, a maggior ragione dopo i dati sull'inflazione sono rimasti in linea con le attese e alla luce anche della debolezza del mercato del lavoro
emersa nell'ultima settimana.
A Milano, giornata positiva per Diasorin
, Amplifon
e Brunello Cucinelli
, così come per Stellantis
ancora in positivo in una settimana brillante per il titolo del gruppo automobilistico. Tra le peggiori al FTSE Mib c'è invece Eni
(-1,5%) che paga la decisione di Jp Morgan
di abbassare la raccomandazione a "underweight" da "overweight".
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.211,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,45%.
Lo spread
tra BTP e Bund resta fermo a 70 punti base per il terzo giorno consecutivo, ai minimi dal 2009. Il rendimento del BTP decennale benchmark è indicato in leggero rialzo al 3,48 per cento (dal 3,47% della vigilia), il BTP decennale registra un rendimento del 3,49%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte
avanza dello 0,61%, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato -0,09%.
Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 43.433 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 46.110 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,29%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,5%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buona performance per DiaSorin
, che cresce del 3,60%.
Sostenuta Amplifon
, con un discreto guadagno del 3,46%.
Buoni spunti su Stellantis
, che mostra un ampio vantaggio del 2,26%.
Ben impostata Brunello Cucinelli
, che mostra un incremento del 2,02%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Mediobanca
, che ha terminato le contrattazioni a -1,84%.
Vendite su ENI
, che registra un ribasso dell'1,52%.
Fiacca Fineco
, che mostra un piccolo decremento dell'1,50%.
Discesa modesta per Banca Mediolanum
, che cede un piccolo -1,41%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Fincantieri
(+2,44%), Brembo
(+2,21%), Safilo
(+2,16%) e Technogym
(+1,76%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Pharmanutra
, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%.
Seduta negativa per Comer Industries
, che mostra una perdita del 2,55%.
Sotto pressione Zignago Vetro
, che accusa un calo del 2,36%.
Scivola Ferragamo
, con un netto svantaggio del 2,08%.