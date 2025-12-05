I listini europei chiudono in leggero calo, lo spread resta a 70 punti

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia ad eccezione di Francoforte. Sulla borsa Newyorkese, si muove in leggero rialzo l'In Europa domina comunque ladopo la pubblicazione dei dati sull'e in attesa della riunione delladella prossima settimana. Il mercato dà ormai per certo un taglio di, a maggior ragione dopo i dati sull'inflazione sono rimasti in linea con le attese e alla luce anche della debolezza delemersa nell'ultima settimana.A Milano, giornata positiva per, così come perancora in positivo in una settimana brillante per il titolo del gruppo automobilistico. Tra le peggiori al FTSE Mib c'è invece(-1,5%) che paga la decisione didi abbassare la raccomandazione a "underweight" da "overweight".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.211,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,45%.Lotra BTP e Bund resta fermo a 70 punti base per il terzo giorno consecutivo, ai minimi dal 2009. Il rendimento del BTP decennale benchmark è indicato in leggero rialzo al 3,48 per cento (dal 3,47% della vigilia), il BTP decennale registra un rendimento del 3,49%.avanza dello 0,61%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,09%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 43.433 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 46.110 punti.Leggermente positivo il(+0,29%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,5%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 3,60%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,46%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,26%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,02%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,84%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,50%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,41%.del FTSE MidCap,(+2,44%),(+2,21%),(+2,16%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,55%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,36%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,08%.