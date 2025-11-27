Milano 15:17
Fineco AM lancia il primo fondo di Private Equity irlandese: mandato a SGSS per i servizi core

(Teleborsa) - Fineco Asset Management, nel lanciare la nuova soluzione di investimento nell’ambito dei prodotti alternativi (AIF), ha richiesto i servizi di Fund Administration, Depositary e Transfer Agency per il primo fondo di Private Equity irlandese, oltre ai servizi di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia. La nuova soluzione di investimento sarà rivolta ai clienti di FinecoBank in Italia e sarà disponibile tramite un nuovo ELTIF irlandese. Lo comunicata Societe Generale in una nota.

Fineco Asset Management (FAM) è la divisione di gestione degli investimenti di FinecoBank, una delle principali istituzioni finanziarie italiane. Con sede a Dublino, Irlanda, FAM è stata creata per supportare il crescente business di gestione patrimoniale della banca e offrire soluzioni di investimento su misura ai propri clienti. A fine settembre 2025, FAM gestisce oltre 40 miliardi di euro in asset under management, riflettendo una rapida crescita dalla sua fondazione nel 2018.

Fabio Melisso, CEO di Fineco Asset Management, ha dichiarato: "Nell'ideare il primo fondo di Fineco AM rivolto al Private Equity, abbiamo prestato una particolare attenzione non solo a mantenere standard elevati di qualità ma anche a portare nei mercati privati l’efficienza che fa parte del nostro DNA. La collaborazione con Societe Generale Securities Services si è rivelata preziosa in questo senso, proseguendo una partnership che da tempo ci vede impegnati al fianco dei risparmiatori".

Michael Clifford, Country Manager di Societe Generale Securities Services in Irlanda, ha commentato: "Fineco e Societe Generale Securities Services condividono una partnership strategica di due decenni guidata da un forte rapporto commerciale e con un focus sulla qualità del servizio, fiducia e impegno. Questo mandato dimostra ulteriormente la nostra esperienza nel mercato degli investimenti alternativi e la nostra capacità di fornire soluzioni flessibili ai nostri clienti grazie alla nostra struttura europea che ci consente di offrire competenze di servizio cross-border per i gestori di asset alternativi europei".

SGSS è un securities services provider di riferimento sul mercato europeo, riconosciuto per la qualità dei propri servizi, la competenza dei propri team, il solido radicamento in Europa e l'ampiezza della propria rete internazionale.
