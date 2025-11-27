Fineco AM lancia il primo fondo di Private Equity irlandese: mandato a SGSS per i servizi core

(Teleborsa) - Fineco Asset Management
, nel lanciare la nuova soluzione di investimento nell’ambito dei prodotti alternativ
i (AIF), ha richiesto i servizi di Fund Administration, Depositary e Transfer Agency
per il primo fondo di Private Equity irlandese
, oltre ai servizi di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia. La nuova soluzione di investimento sarà rivolta ai clienti di FinecoBank
in Italia e sarà disponibile tramite un nuovo ELTIF irlandese. Lo comunicata Societe Generale
in una nota.
Fineco Asset Management (FAM) è la divisione di gestione degli investimenti
di FinecoBank, una delle principali istituzioni finanziarie italiane. Con sede a Dublino, Irlanda, FAM è stata creata per supportare il crescente business di gestione patrimoniale
della banca e offrire soluzioni di investimento su misura ai propri clienti. A fine settembre 2025, FAM gestisce oltre 40 miliardi di euro
in asset under management, riflettendo una rapida crescita dalla sua fondazione nel 2018. Fabio Melisso
, CEO di Fineco Asset Management, ha dichiarato: "Nell'ideare il primo fondo di Fineco AM rivolto al Private Equity, abbiamo prestato una particolare attenzione non solo a mantenere standard elevati di qualità ma anche a portare nei mercati privati l’efficienza che fa parte del nostro DNA. La collaborazione con Societe Generale Securities Services si è rivelata preziosa in questo senso, proseguendo una partnership che da tempo ci vede impegnati al fianco dei risparmiatori". Michael Clifford
, Country Manager di Societe Generale Securities Services
in Irlanda, ha commentato: "Fineco e Societe Generale Securities Services condividono una partnership strategica di due decenni guidata da un forte rapporto commerciale e con un focus sulla qualità del servizio, fiducia e impegno. Questo mandato dimostra ulteriormente la nostra esperienza nel mercato degli investimenti alternativi e la nostra capacità di fornire soluzioni flessibili ai nostri clienti grazie alla nostra struttura europea che ci consente di offrire competenze di servizio cross-border per i gestori di asset alternativi europei". SGSS
è un securities services provider di riferimento sul mercato europeo, riconosciuto per la qualità dei propri servizi, la competenza dei propri team, il solido radicamento in Europa e l'ampiezza della propria rete internazionale.