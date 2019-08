Commerzbank in rosso dopo trimestrale

Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta pesante a Francoforte per il titolo, che accusa una flessione di oltre il 3% dopo la diffusione dei risultati del 2° trimestre dell'anno.. "Prevediamo un leggero aumento su base annua dell'utile netto consolidato per l'esercizio 2019, sebbene questo obiettivo sia diventato significativamente più ambizioso dato lo sviluppo degli utili nella prima metà dell'anno, il notevole peggioramento della situazione macroeconomica e la situazione geopolitica sempre più incerta", ha spiegato l'istituto tedesco in una nota.Battute le attese del mercato che erano per un utile di 217 milioni di euro, dopo i 272 milioni del 2° trimestre 2018.