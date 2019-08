Infopoint turistici chiusi negli aeroporti calabresi

(Teleborsa) - Di informazioni turistiche all’aeroporto di Reggio Calabria non se ne parla da inizio anno. Serranda abbassata nel punto che dovrebbe fornire assistenza a chi arriva sullo scalo dello Stretto. In quello di Lamezia, che ospita la sede del gestore degli aeroporti calabresie quanto a movimento passeggeri è su numeri decisamente più elevati,, con buona pace di chi atterra e vorrebbe essere indirizzato o solo consigliato su cosa visitare. Si è parlato di una generica “chiusura per ferie”, ma con il passare dei giorni il caso ha creato dissapori trae Sacal.Il gestore aveva bandito una gara per la gestione del punto informazioni dello scalo lametino, con il supporto di unda impiegare entro dicembre di quest’anno, aggiudicata in un primo tempo, società che ha risposto all’avviso pubblicato da Sacal per l’affidamento del servizio di accoglienza all’interno dell’aeroporto, e poi esclusa perché la formazione dell’associazione temporanea di comprende tour operator e agenzie di viaggio, la cui presenza non è contemplata nel bando.Alla revoca ha fatto seguito l’aggiudicazione alla, mentre la direzioneha ripreso in mano la situazione, togliendo di fatto a Sacal la responsabilità di gestire il servizio e avviando la ricerca di soggetti idonei a tenere aperto il punto informazioni turistiche aeroportuale. Una soluzione pro tempore per correre ai ripari nel giorni caldi del turismo d’agosto.