Trump punta di nuovo il dito contro la Fed

(Teleborsa) -non si fa sfuggire. Che all'inquilino della Casa Bianca la riduzione dei tassi di soli 25 punti base da parte dall'istituto di Jerome Powell non sia stato di suo gradimento è cosa ormai risaputa, oltre che poco velata.Sulla scia di questo palese malcontento il Tycoon torna ad inveire contro la Federal Reserve esortandola a fare di più per rendere competitiva la propria Nazione., il mezzo di comunicazione di maggior uso da parte del Presidente a stelle e strisce, questo scrive: " Il nostro problema non è la Cina , visto che siamo più forti che mai. Il denaro si sta riversando negli Stati Uniti mentre la Cina sta perdendo migliaia di imprese che si trasferiscono in altri Paesi e la loro valuta è sotto attaccodi avere agito troppo in fretta e di avere deciso troppe strette monetarie (e io avevo ragione)".Ma non è tutto perchédedicate all'istituto centrale americano: "e deve mettere fine alle ridicole strette, ora", si legge su uno; "la curva dei rendimenti ha un margine troppo ampio, e non c'è inflazione. È terribile osservare questa incompetenza soprattutto quando le cose potrebbero essere risolte molto più facilmente", continua in un altro per poi spegnere il dibattito con il mondo social concludendo sicuro: "ma sarebbe molto più facile se la Fed capisse, cosa che non fa, che siamo in competizione con altri paesi, che vogliono fare bene a nostre spese".