BCE: "Pronti a nuove misure, necessaria politica monetaria accomodante"

(Teleborsa) - Laper un" per rispondere a unaÈ la decisione presa dale contenuta nel bollettino economico riferito a giugno. L'istituto, guidato da Mario Draghi, ha sottolineato la "per un prolungato periodo di tempo, poiché icon il valore previsto".Da qui la decisione, se le prospettive di inflazione a medio termine continueranno a essere inferiori al valore previsto, di "intervenire, in linea con l'impegno ad adottare un approccio simmetrico nel perseguimento dell'obiettivo di inflazione. Il Consiglio direttivo - si legge nel Bollettino - è quindi".Tra le misure messe in campo, sono allo studio un eventuale "" e "alcune possibili opzioni riguardanti la".A rendere necessari gli interventi, ribadisce la BCE, sono i "dati più recenti e gli ultimi risultati delle indagini congiunturali" che "indicano una" per l'Eurozona.A ciò si aggiungono anche i, per effetto delle prolungate, alla crescentee alla"."In tale contesto - si legge - le spinte inflazionistiche sono rimaste contenute e gli indicatori delle aspettative di inflazione hanno evidenziato un calo. Permane quindi laper assicurare il persistere di, dell'accumulo di pressioni interne sui prezzi e, di conseguenza, della dinamica dell'inflazione complessiva nel medio periodo".