India, tassi invariati come da attese al 5,25%

(Teleborsa) - La Reserve Bank of India, la banca centrale del paese, ha mantenuto i tassi di interesse di riferimento al 5,25%, come da attese del mercato, poiché la forte crescita le consente di mantenere una politica monetaria restrittiva in un momento in cui la guerra con l'Iran ha aumentato il rischio di inflazione.



Il comitato di politica monetaria ritiene che l'intensità e la durata del conflitto, insieme ai conseguenti danni alle infrastrutture energetiche e di altro tipo, rappresentino un "rischio per l'inflazione e la crescita dell'India", ha dichiarato il governatore Sanjay Malhotra.



L'inflazione è aumentata per il quarto mese consecutivo, raggiungendo il 3,21% a febbraio, rispetto al 2,75% del mese precedente. Malhotra ha affermato che le prospettive sui prezzi dei prodotti alimentari nel paese rimangono "confortevoli nel breve termine", aggiungendo tuttavia che l'aumento dei prezzi dell'energia dovuto al conflitto in Medio Oriente rappresenta un rischio per l'inflazione.



(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)

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