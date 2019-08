Governo, Di Maio vede i capigruppo M5S

(Teleborsa) -in vista di una sempre più vicina crisi di governo . Con, compresa la conferenza stampa attesa per stamattina, tocca al vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo, nonché capo politico del M5S fare le prime mosse.Il ministro ha, con tutta probabilità per decidere e coordinare le azioni dei prossimi, caldissimi giorni.. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, più volte bersagliato da Salvini e sempre più in bilico dopo il voto sulla Tav , si barrica dietro a un seccodavanti alle domande dei giornalisti arrivati al Mit per una conferenza stampa., che è quello di ridurre i pedaggi e aumentare la sicurezza", ha dichiarato. A chi gli chiedeva quanto tempo avesse per completare i suoi obiettivi, Toninelli ha poi risposto: "".Nel frattempo, la crisi che aleggia nei Palazzi della politica ha iniziato a farsi sentire con lo, in rialzo di 6 centesimi rispetto ai 199 punti base del finale della vigilia: in salita anche il rendimento dei BTp decennale benchmark che si attesta all'1,50% a fronte dell'1,41% segnato ieri sera in chiusura.