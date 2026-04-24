Air Baltic declassata a "CCC+" da S&P per minore certezza di sostegno governativo

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha abbassato il rating di Air Baltic, compagnia aerea lettone, da "B-" a "CCC+". La posizione di liquidità della compagnia aerea rimane critica nonostante il recente prestito a breve termine concesso dal governo lettone e mette a dura prova la sua capacità di far fronte agli obblighi finanziari a breve termine senza ottenere ulteriori finanziamenti dallo Stato lettone o da fonti esterne, in un contesto di prezzi del carburante per aerei ai massimi storici.



S&P ritiene che un sostegno sufficiente e tempestivo da parte del governo lettone ad Air Baltic, tale da ripristinare la sua flessibilità finanziaria e alleviare la pressione sulla liquidità in modo sostenibile, sia meno certo.



L'outlook è negativo e riflette il rischio di un ulteriore declassamento qualora la compagnia aerea ristrutturasse il proprio debito, situazione che potremmo considerare critica, o qualora la probabilità di un sostegno governativo sufficiente e tempestivo apparisse inferiore.

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