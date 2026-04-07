Leonardo affonda a Piazza Affari su voci di cambio al vertice

(Teleborsa) - Leonardo in sofferenza a Piazza Affari mentre si fanno più insistenti le voci di un cambio alla guida del gigante italiano della difesa. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, varie fonti di stampa riportano che il Ceo Roberto Cingolani non verrebbe confermato per un nuovo mandato triennale.



Secondo Repubblica Cingolani pagherebbe per un atteggiamento troppo europeista, mentre il Fatto Quotidiano ha fatto riferimento ad un mancato coinvolgimento del Governo anche in alcune vicende societarie minori. "Alla luce della performance degli ultimi anni e sapendo che era stato nominato dall’attuale governo, la decisione del cambio rappresenterebbe una sorpresa", ha commentato Equita in un report.



Tra i nomi dei sostituti ci sarebbero il CEO di MBDA Italia Lorenzo Mariani (fino al 2025 condirettore generale nel mandato di

Cingolani dopo una lunga militanza nel gruppo Leonardo), il favorito al momento secondo il Corriere della Sera e la Stampa, il CEO di Fincantieri Piergiorgio Folgiero (in carica dal 2022 e riconfermato dall’attuale Governo), il CEO di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma e il CEO di Rheinmetall Italia Alessandro Ercolani.



Una decisione definitiva verrebbe presa entro questa settimana.





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