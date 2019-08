Consumi, spese obbligate incidono per il 41% sul budget familiare

(Teleborsa) -, con redditi appena sufficienti a coprire le spese per sopravvivere. Le famiglie sono infatti alle prese proprio con unae non riescono a vivere, non proprio agiatamente, quanto piuttosto dignitosamente.E' quanto emerge da una, vale a dire le spese per la casa (affitto o mutuo), l'assicurazione ed il bollo, la benzina per l'auto e le spese sanitarie. Lo studio, che ha preso in considerazione l'andamento di queste voci in un periodo piuttosto ampio dal 1995 al 2019, evidenzia che. A risentirne di conseguenza sono le spese permentre crescono quelle per i: dopo la continua crescita, la quota disul totale dei consumi negli, a causa soprattutto del recente calo del prezzo delle materie prime energetiche, ma rimane comunque elevata con un'incidenza nel 2019 dielle famiglie, arrivando a pesare per quasi 7.400 euro l'anno pro capite.Tra queste, la voceè quella che incide maggiormente arrivando a "mangiarsi" - tra affitti, manutenzioni, bollette, e utenze -. All'interno dei consumi commercializzabili (10.712 euro pro capite nel 2019) la componente principale è rappresentata dai, con la quota di spesa destinata agliche risulta però inpassando da poco più di 3.000 euro pro capite nel 1995 a 2.700 euro nel 2019. Nello stesso periodo aumenta la spesa per ipassata da 2.800 euro a quasi 3.900 euro.