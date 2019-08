Manovra 2020: Lega punta a flat tax, revisione Bonus Renzi e blocco IVA

(Teleborsa) - Lafirmata Lega è pronta e includee la trasformazione del Bonus di 80 euro di Renzi. E' quanto affermato dal Presidente della Commissione Bilancio della Camera,, in una intervista a La Stampa.Parlando della crisi di governo, Borghi ha affermato "nessuna follia e nessuna voglia di menare le mani con Bruxelles per la voglia di farlo:. Ci saranno il, ma il". Poi ha aggiunto "ridurremo le aliquote, ci sarà la revisione di una parte delle detrazioni e la trasformazione del bonus, ma il saldo sarà a favore dei contribuenti. Nessuno pagherà di più".Della flat tax ha parlato anche il deputato leghista e sottosegretario al MEF,, citando anche altre misure fiscali: abolizionee pagamento dellacon bollettino F24 precompilato, per recuperare oltre 5 miliardi di evasione. E ancora, l'e la trasformazione dell'e, l'abolizione del modello 770 per le categorie più ricorrenti (dipendenti, autonomi, condomini ecc.).Il punto centrale è costituito però dalla, dale dalla cancellazione degli ISA per i commercianti.