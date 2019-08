Europa, crolla il sentiment economico in Germania e nell'area della moneta unica

(Teleborsa) -di crescita dell'economia in, minando., a causa di una serie di fattori esogeni che amplificano i rischi per l'economia (guerra commerciale USA-Cina, Brexit ecc.). Tutti fattori che possono impattare negativamente sull'export e sulla produzione.Ad agosto, infatti,un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, accentua la flessione in territorio negativo portandosiIl dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risultadegli analisti che avevano previsto. L'indicatore rimane al di sotto della media a lungo termine di 21,6 punti eL'indice relativo alentiment sullain Germania è sceso di 1,1 punti a(-7 punti le attese del mercato).che scende a -dai -20,3 precedenti e risulta nettamente inferiore al consensus (-21,7 punti).“L'indicatore ZEW indica un significativo deterioramento delle prospettive per l'economia tedesca. L'ultima escalation nella controversia commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina - sottolinea il Presidente dello Zew President Professor AchimWambach - ripropone il rischio di svalutazioni competitive in assenza di accordo"."La Brexit - aggiunge - esercita un'ulteriore pressione sulla già debole crescita economica. Molto probabilmente questo metterà a dura prova lo sviluppo delle esportazioni tedesche e la produzione industriale".