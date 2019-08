Henkel in profondo rosso dopo la trimestrale

Henkel

(Teleborsa) - Il rallentamento della domanda ha penalizzato i conti del 2° trimestre di. La società chimica tedesca ha riportato ricavi stabili nel periodo a 5,12 miliardi di euro e un utile netto rettificato in flessione del 9% a 846 milioni di euro."Nonostante lo scenario economico non sia promettente, proseguiremo nell'implementazione delle nostre priorità strategiche, portando avanti le iniziative e i progetti già annunciati. Rafforzeremo le nostre attività e consolideremo la competitività per continuare a generare valore sostenibile. Dobbiamo tuttavia", ha dichiarato precisato, Amministratore Delegato di Henkel.: utile per azione in calo tra il 5% e il 10% (-5% nell'indicazione precedente) e vendite in aumento del 2% (non più tra il 2-4% come indicato nella stima preliminare).