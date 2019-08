Crisi Governo, asse PD-M5s: Conte al Senato il 20 agosto

(Teleborsa) - Puntodell'inedito asseche fa lo sgambetto aL'aula delha, infatti, deciso il calendario della crisidi votare la sfiducia al Presidenteprima di Ferragosto che invece si presenterà nell'Aula di Palazzo MadamaSarà allal giorno successivo, ilNel corso di una giornataarriva ache ha proposto di anticipare il quarto e definitivo voto sullache riduce il numero di parlamentari, messo in calendario alla Camera per il"Raccolgo l'invito di Di Maio:345 in meno la settimana prossima,Per molti latattica, per uscire dall’angolo e rimandare la palla dall’altra parte del campo, mettendo i bastoni tra le ruote ad una possibile alleanzache finirebbe per far slittare le elezioni, caldeggiate invece dal Ministro dell'Interno. Una mano tesa, in apparenza, cheche fiutano aria di- Nella serata di ieri, infatti, la conferenza dei capigruppo della Camera ha calendarizzato per ila la discussione in commissione del. Laperò, non verrà discussacome sottolineache parla apertamente diaccusando gli ormai ex alleati di essere finiti in un"Se vogliono tagliare i parlamentari non possono votare la sfiducia a Conte", conclude il leader pentastellato.