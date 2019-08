Taglio parlamentari e voto, Quirinale tra silenzio e "stupore"

(Teleborsa) -da un lato.dall'altro. Almeno fino ad ora il Presidente della Repubblicaha deciso di restare allaper seguire da vicino glipronto adnel momento piùnessuna presa di posizione, certo è che -- ilcon il quale ieriha proposto di anticipare ilvoto sulla riforma costituzionale che riduce il numero di parlamentari (in calendario alla Camera per il 9 settembre - ha, di certo non positivamente, ilPer il Colle, infatti,che taglia il numero dei parlamentari, sarebbe impossibile sciogliere le Camere prima diUnaquella del Ministro dell'Internoche non tiene conto dell'equilibrio tra poteri senza contare, appunto, l'evidente contraddizione tramanifestata dallo stessodi andareIn quest'ottica, occorre fare riferimento all'art.che stabilisce che entro tre mesi dalla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale,possano essere sottoposte a unIl referendum si può evitare "se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".però, il testo, è passato in seconda lettura al Senato lo scorso 11 luglio con "soli" 180 voti favorevoli (per i due terzi, sarebbe stato necessario l'appoggio di Forza Italia che non ha partecipato al voto). Unè, quindi,Ma c'è di più: la legge prevede anche una finestra di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge per poter ridisegnare i collegi elettorali in base al nuovo e ridotto numero di seggi. Risultato:chiuderebbe la finestra