Nucleare, Trump: "Iran vuole nuovo accordo, sanzioni pesano su economia"

(Teleborsa) -È quanto ha dichiarato ieriparlando nel corso di un comizio a Manchester, nel New Hampshire. "Finché sarò presidente, l'America non si piegherà mai a un'altra nazione, come abbiamo fatto per molti anni", ha aggiunto Trump facendo riferimento all'e accusando il suo predecessore di aver pagato all'Iran "150 miliardi di dollari senza ottenere nulla in cambio".Come annunciato a maggio – allo scadere dell'ultimatum di 60 giorni intimato ai Paesi dell'Unione europea partner dell'accordo nucleare, affinché il patto fosse salvaguardato con delle misure ad hoc volte ad allentare gli effetti delle sanzioni statunitensi sul commercio – lo scorso 7 lugliodando inizio alla seconda fase del piano per ridurre gli obblighi contenuti nell'accordo. Gli Stati Uniti avevano annunciato l'uscita unilaterale dall'accordo sul nucleare iraniano nel maggio del 2018.