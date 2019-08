Crisi Governo, vertici M5s chiudono alla Lega. Prodi lancia "coalizione Orsola"

(Teleborsa) -sottotraccia e in superficie, lein vista dell’attesissimodi domani, martedì che apre laper le sorticon ilche renderà inle suecome da lui richiesto dopo l'annuncio delladi volerloA meno di colpi di scena dell’ultima ora, isembrano averIl fondatore del Movimentonel corso di una sorta di gabinetto di guerra nella villa di Bibbona cui hanno partecipatotutti compatti nel definire il leader leghista,Il– ancora Ministro dell’Interno – che nelle scorse ore aveva più volte lanciato segnali di pace, in serata, da Marina di Pietrosanta, reagisce a muso duro: “I M5s sono pronti a andare con Renzi e la Boschi domattina e sono io quello inaffidabile. Prodi oggi ha dettoIo – promette – faccioperò lasciae lascia intendere che potrebbeSe mi dicedomattinaIl mioai limiti delquello che va in scena sembra unmentreE proprio in quest’ottica arriva la benedizione dipadre fondatore del Pd: Occorre “preparare le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata, sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione”, scrive l’ex Presidente del Consiglio In un editoriale sul Messaggero, lanciando il progettoL’obiettivo è dare vita a, prosegue Prodi. In Germania ci sono riusciti nonostante la distanza raggiunta in molti ambiti nell’ultima campagna elettorale tra le posizioni dei democristiani dellae quelle dei socialisti della